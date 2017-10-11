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Yemek yaparken aspiratör alev aldı

Kocaeli'de yemek yaparken aspiratörün alev alması sonucu evde bulunan iki kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

11.10.2017 - 14:11
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Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde, bugün öğle saatlerinde, Müjgan Kaya'nın yemek yaptığı sırada aspiratör bir anda alev aldı. Paniğe kapılan Müjgan Kaya, bağırarak komşularına haber verdi. Komşuları müdahale ederek yangını söndürdü. Sevk edilen itfaiye kontrolde bulundu.

Yemek yaparken aspiratör alev aldı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yunus Kaya ve eşi Müjgan Kaya dumandan etkilendi. Müjgan Kaya, "Neredeyse evimi yakıyordum." diyerek ağlarken, itfaiye amiri, "Evinde bir şey yok, sakin ol." diyerek teselli etti. Yunus ve Müjgan Kaya çifti tedavileri için 112 Acil ekibi tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yemek yaparken aspiratör alev aldı

Yemek yaparken aspiratör alev aldı

Yemek yaparken aspiratör alev aldı

Yemek yaparken aspiratör alev aldı

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