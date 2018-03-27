Yemek yedikten sonra öksürmenin ciddi nedenleri olabilir

Kahvaltınızı, öğle yemeğinizi veya akşam yemeğinizi yedikten sonra öksürmek aslında alışılagelmemiş bir durumdur. Eğer bu tarz bir sıkıntı yaşıyorsanız, dikkatli olmanız gerekiyor, çünkü bu birçok rahatsızlığın da habercisi olabilir.

BİRÇOK NEDENİ VAR

Yemek yedikten sonra eğer öksürüyorsanız belki de herhangi bir yemeğe karşı alerjiniz vardır. Bilindiği üzere çoğu kişinin süt, soya fasülyesi, fıstık, ağaç yemişi, yumurta ve kabuklu deniz ürünlerine karşı alerjisi bulunuyor; bunu anlamak için yemek yedikten sonrası takip edilmeli. Hırıltı, kesik kesik nefes alıp verme, burun akıntısı ve anafilaksi gibi belirtiler görülüyorsa mutlaka bir yiyeceğe alerjiniz vardır.

Bunun yanı sıra astım, disfagi (yutma zorluğu), reflü, aspirasyon pnömonisi ve enfeksiyon gibi rahatsızlıklar da görülebilir.

DOKTORA BAŞVURULMALI

Bu gibi rahatsızlıklar 2 haftadan fazla sürüyorsa, öksürmenin nedeni belirlenemediyse, öksürükte kan varsa, öksüren kişi sigara kullanıyorsa, öksürük her geçen gün kötüleşiyorsa kesinlikle bir doktora başvurulmalıdır.