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Yemen Başbakanı Dağr saldırıya uğradı

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, ülkesinde uğradığı suikasttan kurtulmayı başardı.

13.10.2017 - 01:12
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Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından Lahic kentine bağlı Sabiha bölgesinde Başbakan Dağr'ın konvoyuna ateş açıldı. Dağr'ın, yara almadan kurtulduğu olayda, silahlı saldırganların olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Yemen Başbakanı Dağr saldırıya uğradı

SALDIRIDA YARALANAN OLMADI

Başbakanın konvoyunda bazı bakan ve yetkililerin de olduğu ifade edilirken saldırıda ölen ve yaralananın olmadığı kaydedildi.

Yemen Başbakanı Dağr saldırıya uğradı

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği meşru yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.

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