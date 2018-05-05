Yemen ile BAE arasında Sokotra Adası gerginliği

Yemen Gençlik ve Spor Bakanı Nayif el-Bekri, "Yemenliler ne Sokotra Adası'ndan ne de başka bir Yemen toprağından vazgeçecektir." dedi

Bekri, Sokotra'daki Yemenlilerin meşru hükümet etrafında kenetlenmesi çağrısında bulundu.

BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra'da konuşlanması üzerine Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından görevlendirilen heyet bugün adaya ulaşmıştı.

BAE ASKERLERİNİN ADAYA KONUŞLANMASI

BAE'ye bağlı onlarca asker, çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının hemen ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerle birlikte, aralarında 6 tankın yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin dün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

Askerlerin Sokotra'da konuşlanması, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ve bakanlardan oluşan bir heyetin cumartesi günü adaya gelmesinin ardından gerçekleşti.

Nisan 2016'da göreve geldiğinden bu yana Sokotra Adası'na ikinci defa gelen Bin Dağr'ın bu ziyaretle meşru hükümetin ada üzerindeki hakimiyetini göstermek istediği ifade edilmişti.

Aktivistler geçen mart ayında, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'ye, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesindeki en büyük ikinci güç olan BAE'nin ada üzerinde tam hakimiyet kurduğu yönünde bir rapor sunmuştu.