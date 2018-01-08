taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.001
USD
3,7490
EURO
4,4894
ALTIN
159,07
PETR
67,7200

Yemen Suudi uçağını vurduğunu açıkladı

Yemen'de Şii Husiler başkent Sana'da bir Suudi savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu. Riyad'a göreyse F-15 teknik arıza sebebiyle düştü.

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 15:42..
  1. Haberler
  2. Dünya

qweqw

Yemen'e Şii Husilerin yönetimi ele geçirdiği Mart 2015'ten beri saldırı düzenleyen Suudi Arabistan, dün Yemen başkenti Sana üzerinde bir savaş uçağını kaybetti. Şii Husi milisleri, Suudilerin F-15 savaş uçağını karadan havaya füzeyle vurduklarını duyurdu. Suudi liderliğindeki koalisyon ise F-15'in teknik arıza sebebiyle düştüğünü savundu.

24 SAAT İÇİNDE İKİNCİ DÜŞÜŞ

Bir gün öncesinde de Yemen'in Sada vilayetinde, Suudi öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının teknik arızadan dolayı düştüğü, 2 pilotun sağ kurtulduğu açıklandı. Husiler ise uçağı kendi hava savunma sistemlerinin düşürdüğünü duyurdu.

İlginizi Çekebilir
İdlib'e bombardıman sürüyor
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'te sivil yerleşimlere gece düzenlenen hava saldırılarında 32 sivil öldü 100 kişi yaralandı.
Trump Kuleleri'nde yangın
ABD'nin New York kentinde bulunan ve Donald Trump'ın sahibi olduğu binada yangın çıktı.
'Şaka parası' Dogecoin'de çılgın yükseliş sürüyor
Parodi olarak yaratılan ve üzerinde köpek resmi bulunan 'Dogecoin', dün gece itibariyle 2 milyar doları aştı.
Almanya’da sel tehlikesi
Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin (KRV) Düsseldorf ve Köln şehirlerinde yer alan Ren Nehri’ndeki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Nehir kenarlarındaki alanlar sular altında kaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
28 Şubat davası görülmeye başlandı

28 Şubat davası görülmeye başlandı

168
KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu

KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu

36
75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

106
Devlet Bahçeli medya buluşmasında

Devlet Bahçeli medya buluşmasında

456
Celal Şengör eleştirilere cevap verdi

Celal Şengör eleştirilere cevap verdi

290
ABD Suriye'de PKK'yı resmen tanımaya hazırlanıyor

ABD Suriye'de PKK'yı resmen tanımaya hazırlanıyor

174
Cem Özdemir Almanya'nın Türkiye'ye baskı yapmasını istedi

Cem Özdemir Almanya'nın Türkiye'ye baskı yapmasını istedi

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM