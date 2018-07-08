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Yemen’de 285 Husi militanı öldürüldü

Yemen ordusu, Taiz kentinde yürütülen operasyonda son 2 ayda 285 Husi militanının öldürüldüğünü açıkladı.

İHA | 08.07.2018 - 12:42..
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Yemen'de Suudilerin Husilere karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Koalisyon güçleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonlarda Husi militanlara yönelik hava müdahaleleri gerçekleştiriliyor.

285 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yemen ordusu, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin operasyonları kapsamında Husilerin ele geçirdiği bazı bölgelerin geri alındığını açıkladı. Ordu açıklamasında, Yemen’in güneyindeki Taiz kentindeki operasyonlarda son 2 ayda 285 Husi militanın öldürüldüğü, 347’sinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonlar kapsamında Husilere ait 6 makineli tüfek, 2 silah ve bir tankın imha edildiği ifade edildi.

HUSİ-SUUDİ ÇATIŞMALARI

Yemen’de 2015’den bu yana hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Husi milisleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Ülkede dünyanın en büyük insani krizinin yaşanmasına neden olan iç savaşta en az 10 bin kişi hayatını kaybetti, 3 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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