Yemen'de 6 bin mayın temizlendi

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi Kanal İstanbul, İstanbul'un 19 ilçesini adalı yapacak.

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Aleksis Çipras'ın Türkiye tanımı: Agresif komşu

Aleksis Çipras, Türkiye gibi "agresif" bir komşu ile yaşamanın zorlukları olduğunu anlatarak dert yandı.