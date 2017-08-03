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Yemen'de 7 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler, Yemen'de 7 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

03.08.2017 - 10:06
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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin internet sitesinden yayınlanan raporda, dünyadaki en büyük insani krizlerden birinin yaşandığı Yemen'de 7 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, 5 yaşın altındaki 2,3 milyon çocuğun da yetersiz beslendiği belirtildi.

ACİL İHYİTAÇLAR

Yemen'de halkın üçte ikisinin insani yardıma ve korumaya muhtaç olduğunun vurgulandığı raporda, ülkede barınak, gıda, su ve sağlık hizmetlerinin acil ihtiyaçlar arasına girdiği ifade edildi.

Yemen'de 7 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

3 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ KAÇTI

Amran iline bağlı Hamir ilçesi civarındaki mülteci kamplarında yaşayan ailelerin hikayelerine de yer verilen raporda, masum insanların savaştan etkilendiği, 3 milyondan fazla kişinin ülkeden kaçtığı, ülke içinde de 2 milyon kişinin yerlerinden edildiği kaydedildi.

Ülkedeki kolera salgınına da değinilen raporda, insanların, temel sağlık hizmetlerinin verilememesi nedeniyle tedavi edilmesi mümkün hastalıklardan öldüğü belirtildi.

Yemen'de 7 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Yemen'de 7 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Yemen'de 7 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

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