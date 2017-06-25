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Yemen'de BAE'nin desteklediği gizli hapishaneler iddiası

Gizli hapishanelerde insan hakları ihlalleri gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların araştırılması için ortak komite kuruldu.

25.06.2017 - 01:57
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Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Başbakan Ahmed bin Dağr, Husilerden alınan bölgelerde insan hakları ihlalleri gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların araştırılması için Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talimatı üzerine ortak komite kurulmasına karar verdi.

Komitede Adalet Bakanı Cemal Ömer'in yanı sıra İnsan Hakları ve İçişleri bakanlıkları ile İç ve Dış istihbarat birimleri ve Başsavcılıktan birer temsilcinin yer aldığı kaydedildi.

Bugün çalışmalarına başlaması beklenen komitenin, 15 gün içinde hazırladığı raporu Başbakan Bin Dağr'a sunması gerekiyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 22 Haziran'da yayınladığı raporda, "BAE'nin, güvenlik operasyonları sırasında onlarca kişiyi zorla kaybetme ve keyfi gözaltında tutma gibi uygulamalar gerçekleştiren Yemen güçlerine destek verdiğini" belirtmişti.

"BAE, görünürde El-Kaide ya da DEAŞ gibi örgütlerin Yemen'deki kollarıyla mücadele eden bu güçlere finans, silah ve eğitim desteği veriyor." denilen raporda, "BAE yönetiminde resmi olmayan iki gözaltı merkezinin olduğu, buradaki yetkililerin, haklarında serbest bırakılma kararı çıkmasına rağmen alıkonulanların gözaltı sürecini devam ettirdiği" kaydedildi.

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