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Yemen'de bombalı saldırı: 5 asker öldü

Yemen'in batısındaki El-Hudeyde ilinde düzenlenen bombalı saldırıda, meşru hükümet yanlısı Halk Direniş Güçleri komutanlarından biri ile 5 asker öldü.

AA | 03.05.2018 - 05:21..
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WDQ

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişilerce El-Huha ile His bölgeleri arasında yola döşenen bomba, Et-Tihamiye Güçleri Komutanı Hasan ed-Duble'nin aracının bölgeden geçişi sırasında infilak etti.

SALDIRIYI ÜSTLENEN ÇIKMADI

Saldırıda Duble ve yanındaki 5 asker hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı. Yaralananların sayısı belirtilmedi. Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Duble, Batı Sahili Cephesi'nde ulusal ordunun yanında Husilere karşı savaşan Tihamiye Direniş Güçlerinin komutanıydı. Ulusal ordu ve HDG güçleri bir yılı aşkın bir süredir söz konusu cephede Husilere karşı mücadele ediyor.

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