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Yemen'de bombalı saldırı: 5 ölü, 7 yaralı

Yemen'de devam eden iç savaşta bombalı saldırı gerçekleşti. Husilerin saldırısında 5 sivilin öldüğü, 7 sivilin yaralandığı açıklandı.

AA | 25.12.2017 - 04:29..
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Yemen'in batısındaki El-Hudeyde ilinde bir yolcu otobüsüne yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu, 5 sivilin öldü bildirildi.

Yemen'de bombalı saldırı: 5 ölü, 7 yaralı

Hudeyde'nin Huha ilçesinden Taiz'in Muha ilçesine gitmekte olan bir yolcu otobüsüne yerleştirilen bomba infilak etti. Olayda 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Ölenler arasında bir kadın ile çocuğun bulunduğu, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

"HÜSİLER EVLERE BOMBA YERLEŞTİRİYOR"

Hudeyde'deki 26 ilçeden Hays ve Huha haricindekiler Husilerin elinde bulunuyor. Huha halkı, Husileri, ilçeden çekilmeden önce yol ve evlere mayın ve bomba yerleştirmekle suçluyor.

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