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Yemen'de çatışma; 25 Husi öldürüldü

Yemen ordusu ve Husiler arasındaki çatışmalar giderek artıyor. Beyda ilinde çıkan çatışmalarda Husilerden 25 kişi öldürüldü.

AA | 28.06.2018 - 04:22..
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Beyda ve Lahic ilinde Yemen ordusuyla Husiler arasında çatışma çıktı. Lahic ilinde de bazı stratejik noktaların ele geçirilirken, Beyda'da 25 Husi öldürüldü.

Yemen'de çatışma; 25 Husi öldürüldü

ORDU İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR

Silahlı Kuvvetler Enformasyon Merkezinin, 117. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdurrab el-Esbahi'ye dayandırdığı habere göre, ordu birlikleri Beyda'nın kuzeyinde aralarında El-Halika Dağı'nın da olduğu stratejik bazı noktaları ele geçirdi.

Çatışmalarda 25 Husinin öldüğü, bazılarının yaralandığı, 5'inin de esir alındığı belirtildi. Ayrıca birliklerin Es-Sevadiyye ilçesine doğru ilerleyişini sürdürdüğü kaydedildi.

Lahic'in Kabeyta ilçesinde de Husilerle girilen şiddetli çatışmaların ardından stratejik bazı noktaların ele geçirildiği açıklandı. Orduya bağlı birliklerin son alınan yerlerle stratejik Calis Dağı'na yaklaştığı ve burada Husileri abluka altına aldığı bilgisi paylaşıldı.

Yemen'de çatışma; 25 Husi öldürüldü

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