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Yemen'de çatışma; 40 Husi öldü

Yemen'deki Hudeyde ve Taiz bölgelerinde Husiler ile çatışma çıktı. Çatışmada 40'ı aşkın Husi öldürüldü.

AA | 10.06.2018 - 03:59..
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Yemen'de emniyet görevlileri ve Husiler arasında çatışma çıktı. 2 subay hayatını kaybederken, 40'dan fazla Husi'nin öldürüldüğü açıklandı.,

Yemen'de çatışma; 40 Husi öldü

ORDU HUSİLERE KARŞILIK VERDİ

Orduya bağlı Devlerin Tugayları oluşumu basın merkezinden yapılan açıklamada, Hudeyde'nin Beytu'l Fakih ilçesinin batısında yer alan stratejik iki noktada askerler ile Husiler arasında çatışma çıktığı kaydedildi.

Husilerin, çatışmaların ardından stratejik bu mevzilerden püskürtüldüğü ifade edilen açıklamada, yaklaşık 40 Husi militanının öldürüldüğü, Yemen ordusundan da bir albayın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Öte yandan, Taiz ilinde de hükümete bağlı askeri birliklerin, radikal örgütlerle bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı grupların gizlendikleri bir eve baskın düzenlediği belirtildi.

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