taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.480
USD
3,7790
EURO
4,5147
ALTIN
157,45
PETR
66,2200

Yemen'de çıkan çatışmada 44 kişi öldü

Yemen'in Hudeyde kentinde yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda 44 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

AA | 29.12.2017 - 04:57..
  1. Haberler
  2. Dünya

Husiler, dün sabah Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentinde meşru yönetimin kontrolündeki Huhe ilçesine karadan onlarca araç, katyuşa füzeleri, ağır toplar ve denizden hücum botlarıyla saldırı düzenledi.

İlçeyi ele geçirmek isteyen Husiler ile yönetim yanlısı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı, meşru yönetime civar bölgelerden destek birliklerin geldiği aktarıldı.

Yemen'de çıkan çatışmada 44 kişi öldü

FÜZE FIRLATMA SİSTEMİ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Husilere saldırı düzenlediği, militanlara ait araçlar ile füze fırlatma sistemini kullanılamaz hale getirdiği ifade edildi.

Uzun süren çatışmalarda hükümete bağlı ordu birliklerinden 9 askerin, Husilerden 35 kişinin hayatını kaybettiği, iki taraftan da onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

Husilerin ilerleme kaydedemediği ve geri çekilmek zorunda kaldığı bilgisi de paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir
İsrail Arakib köyündeki evleri 123. kez yıktı
Necef Çölü'nde Filistinlilerin yaşadığı El-Arakib köyüne polis eşliğinde baskın yapan İsrail güçleri, buradaki evleri 123. kez yıkdı.
Kanada'da -22 can aldı
Aşırı soğukların etkili olduğu Kanada'da 77 yaşındaki bir kişi donarak hayatını kaybetti.
Fransa'da 2 terörist yakalandı
Paris ve Lyon'da terör saldırısı hazırlığındaki 2 kişinin yakalandığı belirtildi.
ABD elçiliğinin bulunduğu caddeye İstanbul ismi verildi
Çad'ın başkenti Encemine'de ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye "İstanbul" ismi verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk futbolunun yeni sorunu; kupa fikstürü

Türk futbolunun yeni sorunu; kupa fikstürü

10
Kemal Kılıçdaroğlu 2019 seçimleri için olabilir dedi

Kemal Kılıçdaroğlu 2019 seçimleri için olabilir dedi

141
Cumhurbaşkanı, MHP ittifakı hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı, MHP ittifakı hakkında konuştu

36
ABD elçiliğinin bulunduğu caddeye İstanbul ismi verildi

ABD elçiliğinin bulunduğu caddeye İstanbul ismi verildi

24
George Weah devlet başkanı oldu

George Weah devlet başkanı oldu

7
Kadınları zorla fuhuşa sürükleyen 10 kişi tutuklandı

Kadınları zorla fuhuşa sürükleyen 10 kişi tutuklandı

2
Kanada'da -22 can aldı

Kanada'da -22 can aldı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM