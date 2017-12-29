Yemen'de çıkan çatışmada 44 kişi öldü

Husiler, dün sabah Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentinde meşru yönetimin kontrolündeki Huhe ilçesine karadan onlarca araç, katyuşa füzeleri, ağır toplar ve denizden hücum botlarıyla saldırı düzenledi.
İlçeyi ele geçirmek isteyen Husiler ile yönetim yanlısı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı, meşru yönetime civar bölgelerden destek birliklerin geldiği aktarıldı.
FÜZE FIRLATMA SİSTEMİ KULLANILMAZ HALE GELDİ
Ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Husilere saldırı düzenlediği, militanlara ait araçlar ile füze fırlatma sistemini kullanılamaz hale getirdiği ifade edildi.
Uzun süren çatışmalarda hükümete bağlı ordu birliklerinden 9 askerin, Husilerden 35 kişinin hayatını kaybettiği, iki taraftan da onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.
Husilerin ilerleme kaydedemediği ve geri çekilmek zorunda kaldığı bilgisi de paylaşıldı.