taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,6078
EURO
3,8987
ALTIN
144,44
PETR
50,9500

Yemen'de çocuk ölümleri ikiye katlandı

UNICEF, iç savaşın devam ettiği Yemen'de ölen, yaralanan veya savaşmaya zorlanan çocukların sayısının bir yılda ikiye katlandığını belirtti.

27.03.2017 - 07:11
  1. Haberler
  2. Dünya

Yemen'de çocuk ölümleri ikiye katlandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, savaşın üçüncü yılına girilirken yayımladığı raporda, Ortadoğu'nun en fakir ülkesi Yemen'deki insani duruma dikkati çekti.

Çatışmalar nedeniyle Yemen'in kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, yaklaşık yarım milyon çocuğun aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kaldığı ifade edildi.

BİN 500 ÇOCUK ÖLDÜ

Ülke nüfusunun yüzde 80'inin insani yardıma muhtaç olduğu kaydedilen raporda, savaşmaya zorlanan çocukların sayısının her geçen gün arttığı ve kız çocuklarının üçte ikisinin 18 yaşından önce evlendirildiği belirtildi.

Rapora göre, iç savaşın devam ettiği Yemen'de ölen, yaralanan veya savaşmaya zorlanan çocukların sayısı son bir yılda yaklaşık iki kat arttı.

Öldürülen çocuk sayısı 900'den bin 500'e, yaralanan çocuk sayısı yaklaşık bin 300'den 2 bin 450'ye ve savaşmaya zorlanan çocukların sayısı 850'den bin 580'e çıkarken okullara yönelik saldırılar ve bombalamalar da 4 kat artarak 212'ye ulaştı.

2 MİLYON ÇOCUK OKULSUZ

Sağlık sisteminin de çöktüğü ülkede 15 milyon kişinin sağlık hizmetlerine erişiminin olmadığı belirtilen raporda, 106 kişinin kolera ve akut ishalden hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yaklaşık bin 600 okulun zarar gördüğüne ya da yerlerinden edilmiş aileleri barındırdığı için artık kullanılamadığına işaret edilen raporda, 2 milyon çocuğun okula gidemediğinin altı çizildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kazada ayağı kopan çocuk için THY uçağı kaldırıldı

Kazada ayağı kopan çocuk için THY uçağı kaldırıldı

23
Gardıroba yerleşen aileyi Bakan Çelik ziyaret etti

Gardıroba yerleşen aileyi Bakan Çelik ziyaret etti

28
Türkiye'den Pakistan'da ameliyat ve sağlık eğitimi

Türkiye'den Pakistan'da ameliyat ve sağlık eğitimi

12
Soylu: Kılıçdaroğlu SSK gibi CHP'yi de batırıyor

Soylu: Kılıçdaroğlu SSK gibi CHP'yi de batırıyor

45
Hollanda milli takımında Danny Blind ile yollar ayrıldı

Hollanda milli takımında Danny Blind ile yollar ayrıldı

1
Çavuşoğlu: Hayırcılar Antalya'daki Rusları korkutuyor

Çavuşoğlu: Hayırcılar Antalya'daki Rusları korkutuyor

2
ABD'de İsrail yanlısı hareketin en büyük toplantısı

ABD'de İsrail yanlısı hareketin en büyük toplantısı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM