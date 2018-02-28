Yemen'de çocuklar açlıktan ölmeye devam ediyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar Direktörü John Ging, "5 yaş altı 400 bin çocuk aşırı derecede yetersiz beslenme ile karşı karşıya ve tedavi edilmezlerse hayatlarını kaybetme riski akranlarına oranla 10 kat daha fazla.'' dedi.

8 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE ACİL GIDA YARDIMI YAPILMALI

Ging, BM Güvenlik Konseyinde, Yemen'de devam eden iç savaşın neden olduğu ''felakete'' dikkati çekti.

Rekor seviyede (22,2 milyon) insanın yardıma ve korumaya ihtiyaç duyduğuna işaret eden Ging, ülkede 8,4 milyon kişiye acil gıda yardımı yapılması gerektiğini dile getirdi.

2 MİLYON KİŞİ YERLERİNDEN EDİLDİ

Yemen'de 2 milyon kişinin de yerlerinden edildiğini belirten Ging, Ağustos 2016'dan beri ülke nüfusun dörtte birini oluşturan kamu çalışanları ve ailerinin düzenli olarak maaş alamadığına dikkati çekti.

Görevini İngiliz diplomat Martin Griffiths'e devretmeden önce son kez BM Güvenlik Konseyini bilgilendiren BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed de son iki ayda askeri çatışmaların hız kazandığını söyledi.