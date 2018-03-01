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Yemen'de difteriden ölenlerin sayısı 72'ye çıktı

Yemen'de ağustos ayından bu yana bin 193 difteri vakası tespit edilirken, ölüm sayısı 72'ye yükseldi.

AA | 01.03.2018 - 05:01..
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İç savaşın devam ettiği ve her geçen gün felaketlerin haberinin geldiği Yemen'de difteri salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi.

Yemen'de difteriden ölenlerin sayısı 72'ye çıktı

BİN 193 VAKA TESPİT EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde geçen ağustos ayından bu yana bin 193 difteri vakası tespit edildi, 72 kişi ise salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgın, 23 ilin 20'sinde etkili oldu. Şüpheli vakalar en çok İbb ve El-Hudeyde illerinde tespit edildi.

Yemen'de difteriden ölenlerin sayısı 72'ye çıktı

BİR HAFTADA 6 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

DSÖ tarafından 20 Şubat'ta yapılan açıklamada, Yemen'deki difteri salgınında ölenlerin sayısının 66'ya ulaştığı kaydedilmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği meşru hükümet ile Husiler arasında yaklaşık 3 yıldır şiddetli çatışmalara sahne olan Yemen, difterinin yanı sıra kolera salgınıyla da mücadele ediyor.

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