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Yemen'de halkın yüzde 51'i gıda bulma sıkıntısı yaşıyor

Yemen'de yaşanan iç savaş nedeniyle halkın yüzde 51'inin temel gıda maddelerine ulaşmada sıkıntı yaşadığı belirtildi.

AA | 27.12.2016 - 05:18
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından yayımlanan raporda, 2016 yılı boyunca ülkenin tüm illerinde iç savaştan zarar gören 5 milyonu aşkın kişiye insani yardım ulaştırıldığı, Eylül-Ekim 2016 tarihlerinde 3 milyon 800 bin kişiye acil yardım verildiği ifade edildi.

Raporda, 2016 yılı insani yardım planının sadece yüzde 57'lik kısmının gerekli finansman desteği gördüğü, halkın yüzde 51'inin yeterli miktarda gıdaya ulaşamadığı kaydedildi.

İÇ SAVAŞ NEDENİYLE EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALANLAR

İç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan kişilere de değinilen raporda, göçmenlerden yüzde 55'inin başka ailelerin yanına yerleştiği, yüzde 22'sinin kiralık evlerde, yüzde 19'unun ise kurulan merkezlerde yaşadığı bildirildi.
Raporda ayrıca, iç savaşın başladığı tarihten 18 Kasım'a kadar 7 bin 272 kişinin öldüğü, 38 bin 279'unun yaralandığı belirtildi.

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