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Yemen'de Husiler bazı bölgelerden püskürtüldü

Yemen hükümetinin, Lahec ilinde Husilere ait bazı stratejik noktalarda kontrolü sağladığı bildirildi.

AA | 23.06.2018 - 03:36..
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Dördüncü Askeri Bölgede görevli birlik komutanı Mustafa es-Suveydi, koalisyon güçleri tarafından havadan desteklenen yönetim yanlısı güçlerin, Lahec ilinde Dar Sifan, Es-Sebed ve El-Beyyad dağları ile Vadi el-Hecme bölgesine saldırı düzenlediğini belirtti.

Yemen'de Husiler bazı bölgelerden püskürtüldü

KOALİSYONUN ETKİLERİ BÜYÜK

Lahec'in kuzeyindeki Eş-Şeriha bölgesinde de Husilere ait mevzilere saldırı düzenlendiğine işaret eden Suveydi, askerlerle Husiler arasında çıkan çatışmada El-Kannas ve Es-Sahi tepeleri ile Hamale bölgesindeki Cebel Ahmar ve Kabbeyta ilçesinde bazı stratjik noktaların ele geçirildiğini kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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