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Yemen'de koalisyon güçleri, halkı broşürle uyardı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Zebid ve El-Huseyniye kentlerinde uçaktan broşür atarak halkı uyardı

AA | 24.07.2018 - 05:43..
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Hükümete bağlı Amalika Güçleri Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, koalisyon güçleri, yapılacak baskınlar konusunda sivilleri bilgilendirmek amacıyla Hudeyde'ye bağlı Zebid ve El-Huseyniye kentlerine uçaktan broşür attı.

"SİZİ CANLI KALKAN YAPIYORLAR"

Broşürlerde, "İran tarafından desteklenen Husi milisleri, sizin ve çocuklarınızın ölmesiyle ilgilenmiyor. Onlar sizi, sonu hüsran olacak bir savaşa sürüklüyor ve sizi canlı kalkan olarak kullanıyor." ifadesine yer verildi.

"HUSİLERE YARDIM ETMEYİN"

Broşürlerde ayrıca, Husilerden kurtarılan bölgelerde güven ve istikrarın hakim olduğu belirtilerek, vatandaşlara Husilere yardım etmeme çağrısı yapıldı.

Öte yandan ülkenin kuzeybatısındaki Hacce iline bağlı Hayran ilçesinde Husilerin yerleştirdiği 200'den fazla mayın, hükümet güçlerine bağlı mühendisler tarafından etkisiz hale getirildi. Ekiplerin, Husilerin yerleştirdiği mayınları temizlemek için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.

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