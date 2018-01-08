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Yemen'de koalisyona ait savaş uçağı düşürüldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ablukası altında bulunan Yemen'de savaş uçağı düşürüldü. 2 pilotun sağ kurtulduğu bildirildi.

AA | 08.01.2018 - 03:49..
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Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen meşru hükümet güçlerine destek için Yemen topraklarında operasyonuna katılan bir savaş uçağının, teknik arıza sebebiyle düştüğü belirtildi.

Uçakta bulunan 2 pilotun yara almadan kurtulduğu aktarılan açıklamada, kara ve hava kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ortak kurtarma operasyonu sonucu pilotların olay yerinden tahliye edilerek Suudi Arabistan'a getirildiği kaydedildi.

HUSİLER BAZI BÖLGELERİ 3 YILDIR ELİNDE TUTUYOR

Husilere ait "El-Mesire" televizyonunda daha önce yayınlanan haberde​, koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının Yemen'in Suudi Arabistan sınırına yakın Sada kentinde vurulduğu iddia edilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.​

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