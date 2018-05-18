Yemen'de koalisyonda yer alan 1 BAE askeri öldürüldü

Yemen'deki mücadele için kurulan koalisyonda bulunan BAE askerlerinden birinin öldüğü açıklanırken, BAE askerinin nerede ve nasıl öldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.





UMUDA DÖNÜŞ OPERASYONUNDA EN ETKİN ÜLKE BAE

BAE resmi haber ajansı WAM'ın Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığının açıklamasına dayandırdığı haberde, koalisyon güçleri tarafından yürütülen "Umuda Dönüş" operasyonu bünyesinde görev yapan askerlerden çavuş Said Muhammed el-Haciri'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

BAE, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de 26 Mart 2015'te "Kararlılık Fırtınası" adıyla başlattığı, ardından "Umuda Dönüş" ismiyle sürdürdüğü operasyonların askeri anlamda en etkin ülkelerinden biri olarak biliniyor.