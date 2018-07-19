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Yemen'de kolera can almaya devam ediyor

UNICEF, Yemen'de 13 ayda koleradan hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 300'ü geçtiğini duyurdu.

AA | 19.07.2018 - 07:53..
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yemen

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, son 13 ayda koleradan 2 bin 311 kişinin öldüğü, şüpheli vaka sayısının da 1 milyon 118 bini aştığı belirtildi.

ÇATIŞMALAR ENGEL

Açıklamada, sağlık ve yardım kuruluşları hastalığın yayılmasını engellemek için aralıksız çalışmasına rağmen sağlık sisteminin yetersizliği ve çatışmaların sürmesi nedeniyle ilerleme kaydedilemediği vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından daha önce yayımlanan raporlarda, Nisan 2017'den itibaren ülkede kolera salgınında 2 bin 200 kişinin yaşamını yitirdiği ve kolera şüphesi taşıyan 1 milyon kişi bulunduğu bildirilmişti.

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