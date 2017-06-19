taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.193
USD
3,4983
EURO
3,9187
ALTIN
140,90
PETR
47,2300

Yemen'de kolera salgınınden bin 100 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 100'e çıktığını bildirdi.

19.06.2017 - 06:14
  1. Haberler
  2. Dünya

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Nisan'dan bu yana Yemen'de görülen salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bin 100'e yükseldi.

Salgının başkent Sana'nın yanı sıra Amran, Hudeyde ve Hacce vilayetlerinde hızla yayıldığı belirtilirken, ülkede yaklaşık 159 bin kişide koleradan şüphelenildiğine dikkat çekildi.

DSÖ Yemen Ofisi, daha önce ülkedeki kolera salgınında ölenlerin sayısını bin 54 olarak açıklamıştı.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

İlginizi Çekebilir
Londra'daki minibüslü saldırıya İngiliz basını kaza dedi
İngiltere'nin başkentinde camiden çıkan Müslümanların üzerine minibüs sürülmesini Ada basını "kaza" olarak yorumladı.
İngiltere Başbakanı: Korkunç bir olay
İngiltere'nin başkentinde Müslümanları hedef alan minibüs saldırısıyla ilgili açıklama yapan May, yaşananları korkunç olarak tanımladı.
ABD'de kaybolan Müslüman kızın cesedi bulundu
Virginia eyaletinde sahur vakti kayıp ihbarında bulunulan 17 yaşındaki kızın öldürülerek süs havuzuna atıldığı belirlendi
Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı
İngiltere'nin başkentinde bir cami yakınında minibüsün sürücüsü, aracını kalabalığın üzerine sürdü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı

Londra'da minibüs camiden çıkan cemaatin arasına daldı

162
İran'dan Suriye'de DEAŞ'a füze saldırısı

İran'dan Suriye'de DEAŞ'a füze saldırısı

38
Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

32
ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

ABD Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşürdü

84
Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

Londra'da yanan 24 katlı binanın fotoğrafları paylaşıldı

21
Cinayet şüphelisi Muğla'da tatil yaparken yakalandı

Cinayet şüphelisi Muğla'da tatil yaparken yakalandı

4
Portekiz ile Meksika'dan gol düellosu

Portekiz ile Meksika'dan gol düellosu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM