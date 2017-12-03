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Yemen'de muhalifler arasında gerginlik

Husilerin, devrik lider Salih güçlerine ait bazı karargahlarda kontrolü ele geçirdiği iddia edildi.

AA | 03.12.2017 - 01:57..
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Husilere ait Yemen resmi haber ajansı SABA'nın Husi askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberde, "Husilerin, başkent Sana ve çevresinde devrik lider Salih güçlerinin yuvalandığı bazı karargah ve binalarda kontrolü ele geçirdiği" ifade edildi.

Haberde, Sana'nın güneyinde Es-Sevad Karargahı ve başkentin güney doğusunda yer alan Senhan ilçesindeki Rime Hamid ve El-Mulsi karargahlarında tamamen kontrolün sağlandığı, güneydeki El-Hayyu es-Siyasi'de de bazı binaların ele geçirildiği belirtildi.

Salih güçlerinden askeri bir yetkili ise haberi yalanladı.

Yemen'de yaklaşık 3 yıldır meşru yönetim karşıtı, ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih'in liderliğini yaptığı parti arasında bir süredir anlaşmazlıklar yaşanıyor. Taraflar arasında karşılıklı sert açıklamalar ve restleşmelerle başlayan gerginlik, Sana'da zaman zaman silahlı çatışmalara neden oluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Husiler ve Salih yanlılarıyla savaşan Yemen hükümetine Mart 2015'ten beri destek veriyor.

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