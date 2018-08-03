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Yemen'de müzakere için 6 Eylül işaret edildi

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, barış görüşmelerini 6 Eylül'de başlatmayı planladığını söyledi.

AA | 03.08.2018 - 00:10..
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İç savaşın devam ettiği Yemen'de, barış görüşmelerini 6 Eylül'de başlatmayı planlayan Griffiths, tarafları Cenevre'ye davet edecek.

BARIŞ İÇİN FIRSATLAR SAĞLANACAK

Kızıl Deniz'in ''savaş tiyatrosuna'' dönüştüğünü belirten Griffiths, kentte ve Hudeyde Limanı çevresinde çatışmaları engellemek için çabaları sürdürdüklerini söyledi.

Siyasi süreci tekrar başlatmanın zamanının geldiğini ifade eden Griffiths, ''Taraflarla görüştükten sonra onları istişarelerin ilk turu için 6 Eylül'de Cenevre'ye davet etmeyi planlıyorum. Bu istişareler, görüşmelerin çerçevesinin, güven artıcı önlemlerin ve süreci ileri taşıyacak planların ele alınması için fırsat sağlayacak.'' dedi.

Griffiths, taraflara ülkedeki insani felaketi daha da kötüleştirecek ve siyasi süreci baltalayacak her türlü eylemden kaçınması ve siyasi sürecin başlamasına elverişli bir ortam oluşturması çağrısı yaptı.

İNSANİ KRİZ YAŞANIYOR

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Direktörü John Ging ise üç yıldan uzun süredir savaşın devam ettiği Yemen'de ülke nüfusunun yüzde 75'inin yani 22 milyondan fazla insanın insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Ging, 2 milyon Yemenlinin çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını, 8,4 milyon kişinin bir sonraki öğünlerinin nereden geleceğini bilmediğini ve dünyadaki en kötü kolera salgınının görüldüğü ülkede geçen yıl 1,1 milyon kolera vakasına rastlandığını anlattı.

Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birlikleri tarafından desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanıyor.

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