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Yemen'de son 2 yılda 300 bin mayın temizlendi

Yemen Ulusal Mayınla Mücadele Merkezi ülkede son 2 yılda 300 bin mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AA | 22.04.2018 - 20:52..
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Yemen'de son 2 yılda 300 bin mayın temizlendi

Ulusal Mayınla Mücadele Merkezi Başkanı Emin El-Ukayli, Marib Radyosuna yaptığı açıklamada, "Yemen'de ordu birlikleri, son 2 yıl içinde kurtarılan bölgelerde Husilerin yerleştirdiği yaklaşık 300 bin mayını etkisiz hale getirdi." dedi.

Ukayli, çalışmalar kapsamında, Marib ilinde çatışma cepheleri ile çevre bölgelerinin 40 bin, Bab'ul Mendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası'nın ise 16 bin mayından temizlendiğini söyledi.

"YEMEN EN GENİŞ MAYIN FELAKETİNE KALAN COĞRAFYA"

Bunun Yemen'in 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşılaştığı en büyük mayınlama işlemi olduğuna dikkati çeken Ukayli, "Yemen, Ortadoğu ile Kuzey Afrika'da en geniş mayınlama felaketine maruz kalan coğrafya." diye konuştu.

Ukayli, Husi militanlarının ülke topraklarına 500 binden fazla mayın yerleştirdiğini öngördüklerini dile getirerek, hala temizlenemeyen mayınların vatandaşların hayatı için tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen, yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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