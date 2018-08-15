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Yemen'de Taiz valisine saldırı: 3 ölü

Yemen’in Taiz kenti valisinin konvoyuna saldırı düzenlendi. Saldırıda vali yara almadan kurtulurken, konvoydaki 3 kişi hayatını kaybetti.

AA | 15.08.2018 - 00:37..
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Yemen’in Taiz kentinin valisi Âmin Mahmud’un konvoyuna bugün başkent Aden’de saldırı düzenlendi. Saldırıdan Vali Mahmud yara almadan kurtulurken, valinin konvoyundaki 3 kişi hayatını kaybetti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ÇATIŞMADAN SONRA GELDİ

Aynı zamanda Taiz kentinin Güvenlik Komitesi Başkanı olan Vali Mahmud’a düzenlenen saldırının, terörist gruplar ve Güvelik Komitesi Güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalardan sonra gelmesi dikkat çekti.

Güvelik Komitesi birkaç gün önce terörist gruplarla yapılan çatışmalarda elde etikleri başarılar sonucu bölgenin kontrolünü geri aldıklarını duyurmuştu.

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