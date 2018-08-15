Berat Albayrak: Daha da rahatlatacak adımlar atacağız

İBB 35 bin üniversite adayına rehber oldu

1 CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaş CNN International'a da konu oldu. CNN, yaptığı analiz haberde Trump'ın pişman olacağını belirtti.

2 Brunson serbest bırakılmadı Trump yıkıldı Beyaz Saray, Türkiye'de ev hapsinde olan Andrew Brunson hakkında açıklama yaptı. Trump'ın hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.

3 Yemen'de Taiz valisine saldırı: 3 ölü Yemen’in Taiz kenti valisinin konvoyuna saldırı düzenlendi. Saldırıda vali yara almadan kurtulurken, konvoydaki 3 kişi hayatını kaybetti.

4 Cocu: Elimizden geleni yaptık ama yetmedi Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica maçının ardından yaptığı açıklamada "Ofansif oynadık,taraftarımız da görmüştür ama yetmedi, acı gerçek bu." dedi.

5 Juncker Yunan askerlerin serbest kalmasından memnun Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker, 2 Yunan askerin serbest kalmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

6 Bursa'da otobüs devrildi: 1 öğrenci öldü 27'si yaralı Bursa'da öğrencileri taşıyan bir otobüs devrildi. Kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti.