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Yemen'de Türk gemisine füzeli saldırı

Yemen'e buğday taşıyan İnce İnebolu isimli Türk gemisine füze saldırısı gerçekleştiği belirtildi. Gemide büyük bir patlama oldu, gövdede ise büyük hasarın meydana geldiği belirtildi.

Haber Merkezi | 12.05.2018 - 09:27..
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Yemen’in Husilerin kontrolündeki Salif limanına buğday taşıyan İnce İnebolu isimli bir Türk yük gemisinde meydana geldiği belirtildi. Reuters'ın geçtiği haberde, geminin gövdesinde delik açıldığı, ağır hasar aldığı belirtildi.

Yemen'de Türk gemisine füzeli saldırı

LİMANA ÇEKİLDİ

Patlama sonrası gemi kaptanının yardım çağrısına Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birlikleri cevap verdi. Suudi gemilerinin yardımıyla Türk gemisi Jizan limanına çekildi. Ajansa göre gemide incelemelerde bulunan Suudi yetkililer patlamanın içeriden dışarıya doğru gerçekleştiğini açıkladı.

Yemen'de Türk gemisine füzeli saldırı

Gemiden gelen ilk görüntülerde geminin gövdesinin sol tarafında büyük bir delik olduğu görüldü. Gemi 50 bin ton Rus buğdayıyla yüklüydü. Reuters'a konuşan bir uzman, füze saldırısı ihtimalinin yanı sıra, geminin parçalarının aşırı ısınmasından kaynaklı bir kaza ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

YEMEN SALDIRILARI

Yemen'de üç yıldır süren savaş boyunca bölgede birçok ticari gemi Husilerin saldırısına uğradı. Suudilerin öncülüğündeki koalisyon 2015'ten beri Husilere yönelik hava saldırıları düzenleyerek uluslararası toplumun tanıdığı yönetimin Yemen genelinde kontrolü yeniden sağlamasını amaçlıyor. Savaşta şu ana dek en az 10 bin kişi öldü, 3 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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