Yemen'deki bombalı saldırıda ölü sayısı arttı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, silahlı saldırganlar, Aden'deki emniyet müdürlüğü karargahının ana kapısında bomba yüklü aracı patlattı. Patlamanın ardından bir grup saldırganın karargahtaki suç araştırma merkezi binasına baskın düzenlediği ve bazı kişileri rehin aldığı aktarıldı.

Merkezin güvenliğinden sorumlu personelin, rehineleri kurtarmak için binaya girdiği sırada saldırganlardan birinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği kaydedildi.

Hastane kaynakları, karargahı hedef alan iki bombalı saldırı ve çatışmalar sırasında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Emniyet kaynakları ise olayda hayatını kaybedenlerin çoğunun güvenlik mensubu olduğu bilgisini verdi.

Öte yandan Yemen'in resmi haber ajansı SABA'nın İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Tümgeneral Abdullah Yahya Cabir'in açıklamasına dayandırdığı haberine göre, emniyet güçleri, suç araştırma merkezinde kontrolü sağladı.

Haberde, saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmezken ilgili güvenlik birimlerinin, olaya ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlamaya başladığı belirtildi.

Söz konusu saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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