Yemen’deki hava saldırısında ölü sayısı 52’ye yükseldi

Yemen’in Hudeyde şehrinde gerçekleşen hava saldırısında ölü sayısının 52’ye yükseldiği aktarılırken 100’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

52 KİŞİ ÖLDÜ

Yemen’in liman şehirlerinden olan Hudayde’deki balık pazarı ve balık limanı yakınlarına dün düzenlenen hava saldırısında 52 kişinin öldüğünü, 100’den fazla kişinin yaralandığını açıklandı.

SAYI GİTTİKÇE ARTABİLİR

Hudeyde’deki sağlık yetkilileri, şehirdeki Elsevre Hastanesi ve diğer hastanelere onlarca yaralının ulaştığını ve ölü sayısının artabileceğinden endişe duyduklarını söyledi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Hudeyde’deki Elsevre Hastanesine, kritik durumda olan 50 kişinin tedavi edilmesi için cerrahi alet ve ekiplerini gönderdiğini açıkladı.

Öte yandan, saldırıyı Arap Koalisyonu Husilerin gerçekleştirdiğini ileri sürdü.