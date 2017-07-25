taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.240
USD
3,5611
EURO
4,1498
ALTIN
143,58
PETR
48,8700

Yemen’deki kolera salgını korkutucu boyuta ulaştı

Hızla yayılan Yemen'deki kolera salgınına yakalananların sayısının yıl sonuna kadar 600 bine ulaşmasından korkuluyor.

25.07.2017 - 11:34
  1. Haberler
  2. Dünya

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Yemen’deki kolera salgınında hastalığa yakalanların 2017 yılı sonuna kadar iki misli artarak 600 bine ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

"İNSAN YAPIMI İNSANLIK FELAKETİ"

İsveç basınında çıkan haberlere göre, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi  Başkanı Peter Maurer, Yemen’e beş günlük ziyaretinde yaptığı açıklamada Yemen’deki kolera salgının büyüyerek endişe verici boyutlara ulaştığını belirtip "Asıl trajik olan, bu kolera salgınının, önlenebilir insan yapımı insanlık felaketi olmasıdır.’’

Yemen’deki kolera salgını korkutucu boyuta ulaştı

"BU EZİYETİ SİNİR BOZUCU BULUYORUM"

Bu sağlık krizinden, Yemen'in sağlık sistemi ve altyapısını tahrip eden iç savaşın sorumlu olduğunu vurgulayan Maurer, "Bu anlamsız eziyeti tamamen sinir bozucu buluyorum. Tüm dünya giderek büyüyen bu trajedinin üzerine uyur-gezer gibi yürüyor" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), 21 Temmuz'da yayınladığı raporda Nisan ayı başından bu yana 1.828 Yemenli’nin kolera salgınından yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Uluslararası Kızıl Haç sözcüsü Sanaa Soumaya Beltifa, örgütün Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen’in belli bölgelerine uygulanan blokaj nedeniyle ulaşılamayan yerlerine sağlık ve insani yardımları ulaştırabilmek için taraflarla görüşmelerini sürdürdüklerini belirtti.

Yemen’deki kolera salgını korkutucu boyuta ulaştı

"20 MİLYON YEMENLİ YARDIMA MUHTAÇ"

Kızıl Haç raporlarına göre, iç çatışmaların başladığı 2014 Eylül ayından bu yana 3 milyondan fazla Yemenli evlerini terk etmek zorunda kalırken, 20 milyon Yemenli de hala insani yardımlara muhtaç durumda.

İlginizi Çekebilir
3 ABD'li askeri öldüren Ürdünlü askere müebbet hapis
Ürdün'de ABD'li 3 askeri eğitmeni öldürmek suçlamasıyla Ürdünlü bir askerin ömür boyu hapis cezasına çaptırıldığı açıklandı.
Türkiye'nin S-400 alması ne anlama geliyor
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 talebi, ticari ve siyasi boyutları ile değerlendirilmeye devam ediyor.
Prenses Diana'nın belgeselinde çocukları konuştu
İngiliz prens kardeşler William ve Harry Prenses Diana’yı ilk kez ‘bir anne’ olarak anlatıyor.
Baltık’ta Rus-Çin ortak tatbikatı başladı
Baltık Denizi’nde ilk defa yapılan Rus-Çin ortak askeri tatbikatı gerçekleştirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

160
Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

172
Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

59
Harun Kolçak'ın tabutu başında selfie

Harun Kolçak'ın tabutu başında selfie

173
Almanların Türkiye karşıtlığı devam ediyor

Almanların Türkiye karşıtlığı devam ediyor

80
Nedim Şener 'hero' provokasyonunu yazdı

Nedim Şener 'hero' provokasyonunu yazdı

51
İngiliz Times: Batı Erdoğan'a karşı sesini yükseltmeli

İngiliz Times: Batı Erdoğan'a karşı sesini yükseltmeli

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM