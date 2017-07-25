Yemen’deki kolera salgını korkutucu boyuta ulaştı

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Yemen’deki kolera salgınında hastalığa yakalanların 2017 yılı sonuna kadar iki misli artarak 600 bine ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

"İNSAN YAPIMI İNSANLIK FELAKETİ"

İsveç basınında çıkan haberlere göre, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Peter Maurer, Yemen’e beş günlük ziyaretinde yaptığı açıklamada Yemen’deki kolera salgının büyüyerek endişe verici boyutlara ulaştığını belirtip "Asıl trajik olan, bu kolera salgınının, önlenebilir insan yapımı insanlık felaketi olmasıdır.’’

"BU EZİYETİ SİNİR BOZUCU BULUYORUM"

Bu sağlık krizinden, Yemen'in sağlık sistemi ve altyapısını tahrip eden iç savaşın sorumlu olduğunu vurgulayan Maurer, "Bu anlamsız eziyeti tamamen sinir bozucu buluyorum. Tüm dünya giderek büyüyen bu trajedinin üzerine uyur-gezer gibi yürüyor" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), 21 Temmuz'da yayınladığı raporda Nisan ayı başından bu yana 1.828 Yemenli’nin kolera salgınından yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Uluslararası Kızıl Haç sözcüsü Sanaa Soumaya Beltifa, örgütün Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen’in belli bölgelerine uygulanan blokaj nedeniyle ulaşılamayan yerlerine sağlık ve insani yardımları ulaştırabilmek için taraflarla görüşmelerini sürdürdüklerini belirtti.

"20 MİLYON YEMENLİ YARDIMA MUHTAÇ"

Kızıl Haç raporlarına göre, iç çatışmaların başladığı 2014 Eylül ayından bu yana 3 milyondan fazla Yemenli evlerini terk etmek zorunda kalırken, 20 milyon Yemenli de hala insani yardımlara muhtaç durumda.