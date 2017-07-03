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Yemen'deki kolera salgınında bilanço ağırlaşıyor

Yemen'de kolera salgını nedeniyle nisan ayından bu yana bin 560 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

03.07.2017 - 11:38
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kolera

Salgın sebebiyle 216 kişinin öldüğü İbb vilayeti, 288 kişinin hayatını kaybettiği Hacce vilayetinden sonra ülkede koleranın hızla yayıldığı ikinci kent olma özelliği taşıyor.

Öte yandan Sokotra vilayeti ise salgının görülmediği tek il olarak kayıtlara geçti.

HASTALIĞA YAKALANMA RİSKİ YÜKSEK

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyunun olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

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