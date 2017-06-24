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Yemen'deki kolera salgınında bin 310 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de nisan ayından bu yana kolera salgını nedeniyle bin 310 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

24.06.2017 - 16:55
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yemen

DSÖ'nün internetteki sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "27 Nisan'dan bu yana Yemen'de 200 binin üzerinde şüpheli kolera vakası görüldüğü, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 310'a yükseldiği" ifade edildi.

DSÖ'nün dünkü açıklamasında Yemen'de kolera salgınında ölenlerin sayısı bin 256 olarak duyurulmuştu.

RİSK ARTIYOR

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

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