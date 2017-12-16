Yemen'deki saldırıda 27 kişi öldü

Yemen'de Husiler Hudeyde kentininin Hays semtinde askeri mevzilere saldırı düzenledi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de Husilere cevap vermesi üzerine, 20'si Husi militan, 7'si sivil 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ARALARINDA ÇOCUKLARIN OLDUĞU YARALILAR VAR
Yardım faaliyetleri alanında çalışan aktivist Muhammed el-Umri, koalisyona bağlı uçakların Taiz'in Mevze ilçesinde sivilleri taşıyan bir aracı hedef aldığını, araçtaki 7 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
Umri, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu yaralananların olduğu bilgisini verdi.
Koalisyon güçlerinden saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.