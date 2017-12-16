Yemen'deki saldırıda 27 kişi öldü

İstanbul'un Pendik ilçesindeki 4 katlı metruk bina, uyuşturucu madde kullanan kişiler tarafından yakıldı.

Madde bağımlıları İstanbul'da bir binayı yaktı

Irak güzellik yarışmasının galibi Sarah Idan, ABD’de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması sırasında İsrail güzeli Adar Gandelsman ile çektirdiği fotoğrafı Instagram'da paylaşması üzerine gelen tehditl

İsrail güzeli ile selfi çekti ölüm tehditleri yağdı

Beşiktaş'ta bir otomobil sürücüsü, Alper Derindağ'ın kullandığı motosiklete çarparak olay yerinden kaçtı.

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Avusturya'da Merkez Sağ-Aşırı Sağ koalisyon dönemi

Avusturya’da yaklaşık iki aydır merkez sağ ÖVP ve aşırı sağcı FPÖ partileri tarafından yürütülen koalisyon görüşmelerinde uzlaşı sağlandı.