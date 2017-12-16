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Yemen'deki saldırıda 27 kişi öldü

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında 7'si sivil 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA | 16.12.2017 - 05:25..
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Yemen'de Husiler Hudeyde kentininin Hays semtinde askeri mevzilere saldırı düzenledi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de Husilere cevap vermesi üzerine, 20'si Husi militan, 7'si sivil 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'deki saldırıda 27 kişi öldü

ARALARINDA ÇOCUKLARIN OLDUĞU YARALILAR VAR

Yardım faaliyetleri alanında çalışan aktivist Muhammed el-Umri, koalisyona bağlı uçakların Taiz'in Mevze ilçesinde sivilleri taşıyan bir aracı hedef aldığını, araçtaki 7 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Umri, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu yaralananların olduğu bilgisini verdi.

Koalisyon güçlerinden saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

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