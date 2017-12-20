Geçtiğimiz gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Yemen'in Husi bölgelerinden atılan bir balistik füze Kraliyet sarayı hedef alınarak ateşlenmiş, füzeler havada, önleyici sistemler ile imha edilmişti.

TEKBİRLİ SALDIRI

Bu saldırının görüntüleri bugün sosyal medya ve dış basında yayınlandı. Yayınlanan görüntülerde Husi askerinin esas duruş ile selam verirken durduğu, bir Husi militanının da tekbirlerle füzeyi ateşlediği görülüyor.

Sağ elini havaya kaldıran Husi militanı tekbirler eşliğinde füzeyi güdümüleyip ateşledi.

BALİSTİK FÜZE DEPOSU

Görüntülerde füzenin ateşlenmesinden önce de Husiler, ellerinde bulunan balistik füzeleri bir depo içerisinde gösterilerek adeta Suudi yönetimi tehdit ediliyor.

Deponun gösteriminin hemen ardından videoda bir rampaya takılı olan füze otomatik oalrak harekete geçiyor ve ateşleniyor.

Yemen'den Riyad'a atılan balistik füze VİDEO

HAVADA İMHA EDİLDİ

Riyad'da Kraliyet sarayının hemen yakınlarından geçen balistik füze havada ABD yapımı hava savunma sistemi olan Patriotlar ile imha edildiği, tahribata neden olmadan tehlikenin bertaraf edildiği açıklandı.

Füzenin havada imha edilme anı

YEMEN-SUUDİ ARABİSTAN GERİLİMİ

Suudi Arabistan Yemen'de uzunca bir süredir operasyonlar yürütüyor.Suud Jetleri havadan husi bölgelerini bombardımana tutarken, husiler de attığı roketlerle Suud topraklarına taciz ateşi gerçekleştiriyor.

Daha önce çok roket denemesi gerçekleştiren Husiler ilk kez balistik füzelerle Riyad'a bu kadar yakın ve tehlikeli mesafeyi hedefledi.



