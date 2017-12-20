taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.766
USD
3,8373
EURO
4,5437
ALTIN
155,94
PETR
63,9100

Yemen'den Riyad'a atılan balistik füze

Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik balistik füzeli saldırısı Husiler tarafından kaydedildi. Şii milisler tekbirlerle füzeleri ateşledi.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 11:12..
  1. Haberler
  2. Dünya

Geçtiğimiz gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Yemen'in Husi bölgelerinden atılan bir balistik füze Kraliyet sarayı hedef alınarak ateşlenmiş, füzeler havada, önleyici sistemler ile imha edilmişti.

Yemen'den Riyad'a atılan balistik füze

TEKBİRLİ SALDIRI

Bu saldırının görüntüleri bugün sosyal medya ve dış basında yayınlandı. Yayınlanan görüntülerde Husi askerinin esas duruş ile selam verirken durduğu, bir Husi militanının da tekbirlerle füzeyi ateşlediği görülüyor.

Sağ elini havaya kaldıran Husi militanı tekbirler eşliğinde füzeyi güdümüleyip ateşledi.

Yemen'den Riyad'a atılan balistik füze

BALİSTİK FÜZE DEPOSU

Görüntülerde füzenin ateşlenmesinden önce de Husiler, ellerinde bulunan balistik füzeleri bir depo içerisinde gösterilerek adeta Suudi yönetimi tehdit ediliyor.

Deponun gösteriminin hemen ardından videoda bir rampaya takılı olan füze otomatik oalrak harekete geçiyor ve ateşleniyor.

Yemen'den Riyad'a atılan balistik füze VİDEO

Yemen'den Riyad'a atılan balistik füze

HAVADA İMHA EDİLDİ

Riyad'da Kraliyet sarayının hemen yakınlarından geçen balistik füze havada ABD yapımı hava savunma sistemi olan Patriotlar ile imha edildiği, tahribata neden olmadan tehlikenin bertaraf edildiği açıklandı.

Yemen'den Riyad'a atılan balistik füzeFüzenin havada imha edilme anı

YEMEN-SUUDİ ARABİSTAN GERİLİMİ

Suudi Arabistan Yemen'de uzunca bir süredir operasyonlar yürütüyor.Suud Jetleri havadan husi bölgelerini bombardımana tutarken, husiler de attığı roketlerle Suud topraklarına taciz ateşi gerçekleştiriyor.

Yemen'den Riyad'a atılan güdümlü füze

Daha önce çok roket denemesi gerçekleştiren Husiler ilk kez balistik füzelerle Riyad'a bu kadar yakın ve tehlikeli mesafeyi hedefledi.


İlginizi Çekebilir
Kazak büyükelçi: Türkiye Türk dünyasının direğidir
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekulı, Türkiye'nin Türk dünyasının ve bu coğrafyadaki en önemli ülke olduğuna vurgu yaptı.
ABD’den BM ülkelerine oylama tehdidi: İsimleri alacağız
ABD, BM Genel Kurulunda ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasıyla ilgili yapılacak oylamada olumsuz oy veren ülkelerin isimlerini alacağını söyleyerek açıkça tehdit etti.
İsrailli bakandan Filistin kahramanına küstah sözler
İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennet, dün gözaltına alınan Filistin'in kahraman kızı Ahed Temimi için 'Ömrü hapishanede son bulacak' açıklamasını yaptı.
ABD Senatosu vergi tasarısını onayladı
Cumhuriyetçi Parti'nin yeni önergesi olan vergi tasarısı, 203'e karşı 227 oyla kabul edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

397
Emrah botoks yaptırdı

Emrah botoks yaptırdı

101
Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

145
ultrAslan'dan Fatih Terim'e açık çağrı

ultrAslan'dan Fatih Terim'e açık çağrı

111
Hüseyin Çapkın'ı eşi karşıladı

Hüseyin Çapkın'ı eşi karşıladı

89
İspanya'da Katalonya için seçim zamanına son 1 gün

İspanya'da Katalonya için seçim zamanına son 1 gün

10
Türkiye'nin sondaj çalışmaları Yunan medyasında

Türkiye'nin sondaj çalışmaları Yunan medyasında

105
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM