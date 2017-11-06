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Yemen'den Riyad'a atılan güdümlü füze

Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a güdümlü füzelerle saldırısı yine Husiler tarafından kaydedildi. Şii milisler tekbirlerle saldırdı.

06.11.2017 - 09:10
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Yemen'den Riyad'a atılan güdümlü füze

Geçtiğimiz gün Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'a Yemen bölgesinden Husilere ait güdümlü füzeler gönderilmiş, füzelerin önce ABD yapımı Patriotlar ile imha edildiği açıklanmış, sonra da yetişemeden havalimanı yakınlarına düştüğü açıklanmıştı.

Gerçek henüz net bir şekilde belli olmazken Husiler güdümlü füzeyle saldırının profesyonel çekimlerini uluslararası medya ile paylaştı.

Yemen'den Riyad'a atılan güdümlü füze

Yemen'den Riyad'a atılan güdümlü füze VİDEO

"İSRAİL'E ÖLÜM-AMERİKA'YA ÖLÜM"

Profesyonel imkanlarla propoganda için yapılan çekimlerde atılan füze sonrasında Husilerin tekbirlerle sevinç çığlıkları attıkları, sonrasında ise "İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm" şeklinde bağırdıkları duyuluyor.

Yemen'den Riyad'a atılan güdümlü füze

YEMEN-SUUDİ ARABİSTAN GERİLİMİ

Suudi Arabistan Yemen'de uzunca bir süredir operasyonlar yürütüyor.Suud Jetleri havadan husi bölgelerini bombardımana tutarken, husiler de attığı roketlerle Suud topraklarına taciz ateşi gerçekleştiriyor.

Yemen'den Riyad'a atılan güdümlü füze

Daha önce çok roket denemesi gerçekleştiren Husiler ilk kez balistik füzelerle bu Riyad'a bu kadar ykın mesafeyi bombaladı. Suud yönetiminin bu konuda bir açıklama yapmaması da saldırının, Veliaht Prens Selman'ın darbesi ile çelişme durumunu akıllara getiriyor.

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