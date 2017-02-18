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Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'den atılan balistik füze, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri tarafından Cazan kenti semalarında imha edildi.

18.02.2017 - 04:27
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yemen husi

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye televizyon kanalının haberinde, Yemen'den fırlatılan balistik füzenin, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri tarafından Cazan kenti üzerinde etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Haberde atılan füzeyle hangi kentin hedef alındığı belirtilmezken, saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Dün de Suudi Arabistan güçleri, Yemen'deki Husiler tarafından 2 adet balistik füze fırlatıldığını ve onların da imha edildiğini bildirmişti.

HUSİLER ARTIK BALİSTİK FÜZELERLE SALDIRIYOR

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan ve Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine katyuşa, scud ve diğer balistik füzelerle sık sık saldırıyor.

Söz konusu saldırıların çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenmesine rağmen, sınır kentleri Necran ve Cazan'a yönelik katyuşa saldırılarında zaman zaman mal ve can kayıpları yaşanıyor.

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