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Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'a, yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirildi.

04.11.2017 - 21:59
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Al Arabiye televizyonu ve haber sitesi tarafından duyurulan saldırı haberinde, füzenin Suudi Arabistan füze savunma sistemleri ile Riyad kenti yakınlarında havada etkisiz hale getirildiği ifadesi yer aldı.

CAN KAYBI YOK

Saldırı nedeniyle can kaybı olmadığı ve maddi bir zararın oluşmadığı aktarılan haberde, havaalanındaki hava trafiğinin de normal seyrinde devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na balistik füze attıklarını duyurdu.

Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

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