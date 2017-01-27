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Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Suudi Arabistan'ın Necran kentine Yemen'den füze atıldığı ancak hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.

27.01.2017 - 15:55
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yemen

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri komutanlığından yapılan açıklamada, Yemen'den, Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a füze saldırısı yapıldığı belirtildi.

FÜZE HAVADA İMHA EDİLDİ

Füzenin Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından herhangi bir zarar yaşanmadan havada imha edildiği belirtilen açıklamada, füzenin türüyle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Saldırının ardından Yemen'deki füze rampalarına hava saldırıları düzenlendiği ifade edildi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan ve Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine katyuşa, Scud ve diğer balistik füzelerle sık sık saldırıyor. Söz konusu saldırıların çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenmesine rağmen, sınır kentleri Necran ve Cazan'a yönelik katyuşa saldırılarında mal ve can kayıpları yaşanıyor.

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