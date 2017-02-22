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Yemen'den Suudi Arabistan'a roket saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a roket atılması sonucu Pakistan vatandaşı 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

22.02.2017 - 01:42
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Necran kenti Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcü Yardımcısı Yüzbaşı Abdullah Said Al Fari yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'da sivil yerleşim alanına roket atılması sonucu kentte ikamet eden 4 Pakistanlının yaralandığı belirtildi.

Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, saldırı sonucu yerleşim alanında hasar meydana geldiği ve bölgede gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan ve Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere, bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine katyuşa, scud ve diğer balistik füzelerle sık sık saldırıyor.

Söz konusu saldırıların çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenmesine rağmen, sınır kentleri Necran ve Cazan'a yönelik katyuşa saldırılarında zaman zaman mal ve can kayıpları yaşanıyor.

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