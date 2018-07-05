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Yemen'den Türkiye'ye teşekkür

Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed Said es-Saidi, Türkiye'nin Yemen'e verdiği insani destekten övgüyle söz etti.

AA | 05.07.2018 - 04:04..
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Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemenli bakan Saidi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler ile bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'in yeniden imarı ve savaş sonrası döneme ilişkin iki ülke arasında işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı.

Yemen'den Türkiye'ye teşekkür

BAKANDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Saidi, Türkiye'nin 3 yıldan uzun süredir iç savaşla boğuşan Yemen'e aralıksız insani destek verdiğini hatırlattı. Yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Saidi, Türkiye'ye teşekkür etti.

Büyükelçi Eler de Türkiye'nin Yemen'de yönetime, hükümete ve halka desteğini sürdüreceğini vurgulayarak, ülkenin kalkınma ve istikrar sürecine destek verilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye, uzun süredir ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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