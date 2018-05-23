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Yemen'e 6 milyon doz aşı yardımı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Yemen'e 6 milyon doz aşı yardımında bulundu.

AA | 23.05.2018 - 22:17..
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UNICEF'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 milyon doz menenjit ve zatürre aşısı taşıyan uçağın Yemen'in başkenti Sana'ya indiği belirtildi.

Kasım 2017'de de Sana'ya 1 milyon 900 bin doz aşı gönderen UNICEF, aşıların 600 bin çocuğun hayatını kurtaracağını ifade etmişti.

100 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇTI

Dünya Sağlık Örgütü'nün yayımladığı raporlara göre, Yemen'de Nisan 2017'den bu yana kolera salgınında 2 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Difteri salgını da yaklaşık 100 kişinin ölümüne yol açtı.

Yemen'de nüfusun yüzde 60'ının temel sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı, hastane ve sağlık ocağı gibi merkezlerin yüzde 50'sinin ya kapalı olduğu ya da kısmi hizmet verdiği belirtiliyor.

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