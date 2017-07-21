Yemen'in kolera salgını bilançosu korkutuyor

Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 828'e yükseldiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcülerinden Fadela Chaib, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Yemen dünyanın en büyük kolera salgınıyla karşı karşıya. Her gün Yemen'de 5 bin kişi kolera salgınına yakalanıyor." dedi.

368 BİN 207 KOLERA VAKASI VAR

Chaib, ülkenin 21 vilayetinde görülen salgında ölenlerin sayısının 27 Nisan'dan 19 Temmuz'a kadar bin 828'e çıktığını, bu süre zarfında tespit edilen şüpheli kolera vakasının ise 368 bin 207 olduğu aktardı.

EN ÇOK ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR ETKİLENİYOR

"Kolera salgını sona ermeden daha binlerce kolera vakası bekliyoruz." diyen Chaib, kolera salgınında en çok yaşamını yitirenlerin 15 yaş altı çocuklar ile 60 yaş üzerindeki yaşlılar olduğuna dikkati çekti.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.











