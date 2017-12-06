taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.260
USD
3,8423
EURO
4,5472
ALTIN
156,40
PETR
62,6100

Yemen'in öldürülen Cumhurbaşkanının oğluna hava saldırısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Salih'i öldürdükten sonra oğlu Ahmed ve yeğeni Tarık'ın da evlerine saldırdı.

AA | 06.12.2017 - 06:38..
  1. Haberler
  2. Dünya

Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in başkanlığını yaptığı Genel Halk Kongresinin Genel Sekreter Yardımcısı Yasir el-Avvadi evine hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Yemen'in öldürülen Cumhurbaşkanının oğluna hava saldırısı

3'ÜNE DE HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Ahmed'i öldüren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Salih'in yeğeni Tarık'ın El-Hayyu es-Siyasi'deki evine de saldırdığını kaydetti.

Salih'in oğlu Ahmed'in, Sana'nın güneyinde El-Misbahi Kavşağı'nda yer alan evine ve henüz kendisinden haber alınamayan GHK Genel Sekreter Yardımcısı Avvadi'nin evine de koalisyon güçleri tarafından hava saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi.

HUSİLER İLE SALİH YANLILARI 3 YIL ÖNCE BİRLİKTEYDİ

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Taraflar arasındaki çatışmalar cumartesi sabahı Sana'da yeniden alevlenmişti.

İlginizi Çekebilir
Honduras polisi hükümet emirlerine uymayacağını açıkladı
Honduras polisi, hükümet tarafından seçim sonuçlarının yarattığı kaos sebebiyle ilan edilen sokağa çıkma yasasının ardından, hükümet emirlerine uymayacağını açıkladı.
Suriye konulu Cenevre 8 görüşmeleri yeniden başladı
BM gözetimindeki görüşmelerin ikinci bölümü BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın muhaliflerle yaptığı görüşmeyle başladı.
Gana'da gizemli hastalıktan 4 öğrenci daha öldü
Batı Afrika ülkesi Gana'da, henüz teşhis edilemediği ileri sürülen bir hastalık sonucunda 4 öğrencinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
Nijerya'da vali, kız kardeşini 'Mutluluk Bakanı' yaptı
Nijerya'nın Imo Eyaleti Valisi Rochas Okorocha, kız kardeşini, Mutluluk ve Çiftlerin Memnuniyetinden Sorumlu Bakan olarak atadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

170
Şanlıurfaspor'da oyuncuya dayak iddiası

Şanlıurfaspor'da oyuncuya dayak iddiası

24
İstanbul'a ilk kar düştü

İstanbul'a ilk kar düştü

11
Bayern Münih Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasına girdi

Bayern Münih Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasına girdi

63
AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

43
Beyaz Saray: Trump Kudüs'ü tanıyacak

Beyaz Saray: Trump Kudüs'ü tanıyacak

67
Ahmet Ercilasun:

Ahmet Ercilasun: "Türkler at eti yiyordu"

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM