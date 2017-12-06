Yemen'in öldürülen Cumhurbaşkanının oğluna hava saldırısı

Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in başkanlığını yaptığı Genel Halk Kongresinin Genel Sekreter Yardımcısı Yasir el-Avvadi evine hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.





3'ÜNE DE HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Ahmed'i öldüren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Salih'in yeğeni Tarık'ın El-Hayyu es-Siyasi'deki evine de saldırdığını kaydetti.

Salih'in oğlu Ahmed'in, Sana'nın güneyinde El-Misbahi Kavşağı'nda yer alan evine ve henüz kendisinden haber alınamayan GHK Genel Sekreter Yardımcısı Avvadi'nin evine de koalisyon güçleri tarafından hava saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi.

HUSİLER İLE SALİH YANLILARI 3 YIL ÖNCE BİRLİKTEYDİ

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Taraflar arasındaki çatışmalar cumartesi sabahı Sana'da yeniden alevlenmişti.