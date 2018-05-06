Yemen'in turizm cennetinde askeri kriz

Kızıldeniz'i Akdeniz’e bağlandığı stratejik bölgede yer alan Sokotra Adası, 700’e yakın biyolojik çeşitliliği, ‘ejderhanın kanı’ ağacı ve doğal zenginliğiyle dikkat çekiyor.

2015 yılında bu yana Yemen’i kasıp kavuran iç savaş, karaya yaklaşık 350 km uzaklıktaki bu adaya pek uğramadı ancak Sokotra şimdi yeni bir karışıklığın pençesinde.

ASKERİ HAREKETLİLİK

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr’ın Sokotra’yı ziyaret etmesiyle tırmandı. Nisan 2016’da göreve geldiğinden bu yana Sokotra Adası’na 2’nci defa giden Başbakan bin Dağr’ın bu ziyaretle, meşru hükümetin ada üzerindeki hakimiyetini göstermek istediği ifade edildi. Sonrasında ise BAE buraya takviye asker indirmeye başladı.

Geçtiğimiz gün itibarıyla Sokotra’ya beşinci askeri uçak indi. Yemen halkı, Sokotra’da BAE’nin asker konuşlandırmasını haklı kılacak bir Husi varlığının söz konusu olmadığını söyleyerek bu hamleye karşı çıkıyor. BAE’nin asker takviyesinin ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçti, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de Sokotra Adası’na gönderildi.

SUUDİLER DE DEVREDE

Başbakan Ahmed bin Dağr, Sokotra Adası’na gönderilen Suudi heyetiyle bir araya gelerek adadaki durumun normale dönmesi ve BAE güçlerinin bölgeden ayrılması gerektiğini söyledi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mervan Abdullah Abdulvehhab Numan, BAE yönetimine, “Bir karış toprağına el sürmeden önce Yemen’in siyasi tarihini gözden geçirmeleri” tavsiyesinde bulunurken BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, “Sokotra halkıyla tarihi ve akrabalık ilişkilerimiz var, Husilerin başlattığı krizde onları destekleyeceğiz” dedi.

BAE HAKİMİYETİ

İngiliz The Independent gazetesi geçen hafta başında “Yemen iç savaşında ‘Arabistan’ın Mücevheri’ yok oluyor" diyerek bir makale yayınladı. Buna göre, Eritre, Cibuti, Somali’den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland ve Perim adasından sonra Sokotra da BAE’nin hâkimiyetine geçiyordu.