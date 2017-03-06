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Yemenli hastaya kaburgasından burun yapıldı

Afyon'da, vurulma sonucu burnunun bir kısmı parçalanan Yemenli hastaya kaburgasından alınan kıkırdak doku ile burun yapıldı.

06.03.2017 - 11:32
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Yemenli hastaya kaburgasından burun yapıldı

Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde görevli Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Arif Aydın, Yemenli hastanın kaburgasından alınan kıkırdak dokusundan burun yaparak hastane bünyesinde bir ilke imza atıldığını ifade etti.

Yemenli hastaya kaburgasından burun yapıldı

Dr. Aydın, gerçekleştirdiği başarılı operasyon ile ilgili şunları söyledi:

“Yemen’de sokakta yürürken nereden geldiği ve kim tarafından atıldığı bilinmeyen bir kurşun ile burnundan yaralanarak burnunun büyük bir kısmını kaybeden hasta sosyal hayatta sıkıntılar yaşadığını, burnundaki görüntü onu rahatsız ettiğinden dolayı gözlük kullandığını ve gözlüğü alnına bantla yapıştırmak zorunda kalıyordu.

Yemenli hastaya kaburgasından burun yapıldı

ARTIK NEFES ALABİLİYOR

Üstelik hasta burundan güçlükle nefes alıp verdiği için uyku sırasında da sıkıntı yaşamaktaydı. Biz de hastaya iki aşamalı bir ameliyat yaptık. Öncelikle hastanın alnından sağlam bir dokuyu burun üzerine getirdik. İkinci seansta ise hastanın kaburgasından alınan kıkırdak dokularına şekil verip burun çatısı oluşturduk. Hastamız şu anda rahat nefes alabiliyor ve görüntüsünden de memnun, her gün şükranlarını sunuyor.”

Yemenli hastaya kaburgasından burun yapıldı

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