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Yemin töreninde evlilik teklifi

Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yemin töreninde bir asker, kız arkadaşına evlilik teklifi etti.

24.02.2017 - 17:00
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 3 bin 69 asker için yemin töreni düzenlendi. Törene MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Muhabere Kurmay Albay Rasim Yaldız, askerler ve aileleri katıldı.

YEMİN TÖRENİNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen törenin ardından eğitimini tamamlayarak yemin eden erlerden Samsunlu Mücahit Yılmaz, kız arkadaşına evlenme teklifi etti.
Renkli görüntülerin yaşandığı teklif sırasında bazı erler de ellerinde tuttukları harf şeklindeki karton parçalarıyla "Benimle evlenir misin?" yazdı. Yılmaz da kız arkadaşının önünde diz çökerek ona yüzük hediye etti.
Kız arkadaşının evlenme teklifine "Evet" cevabı vermesi üzerine arkadaşları, sevinçle Yılmaz'la kucaklaştı, erin kız arkadaşı ve çevredekiler de duygusal anlar yaşadı.

Yemin töreninde evlilik teklifi VİDEO

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