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Yengesi ve komşusunu öldüren gence 2 kez müebbet istemi

Adana'da 28 yaşındaki genç, kendisine uyuşturucu parası vermediği gerekçesiyle yengesini ve komşusunu öldürdü.

25.07.2017 - 13:31
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İnşaat işlerinde çalışan Ömer Tavan, ağabeyi Mehmet Nuri Tavan'ın merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki evinde kalmaya başladı.

YENGESİNİ VE MİSAFİRİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Mehmet Nuri Tavan, zaman zaman uyuşturucu almak için kendisinden para isteyen kardeşine harçlık verdi. Para verilmediği zaman taşkınlık yapan Ömer Tavan, 9 Temmuz'da yengesi Fadime Tavan'dan harçlık istedi. Yengesinin para vermemesi üzerine tartışma çıktı. Ömer Tavan, yengesi Fadime Tavan ile kendilerini ayırmaya çalışan evde misafir olarak bulunan Azize Sabuncu'yu bıçaklayarak öldürdü. Yakalanan Ömer Tavan, tutuklandı.

Yengesi ve komşusunu öldüren gence 2 kez müebbet istemi

2 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİ

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcı iddianamesini hazırladı. Savcı, Ömer Tavan hakkında 2 kişiyi kasten öldürme suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açarken şüpheli hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmamasını da talep etti. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Yengesi ve komşusunu öldüren gence 2 kez müebbet istemi

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