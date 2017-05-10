taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.194
USD
3,5862
EURO
3,9000
ALTIN
140,60
PETR
50,2900

Yengesini sokak ortasında öldürdü

İzmir Karabağlar'da Abdullah K.(20), tartıştığı amcasının eşi Safiye K.'yı(28) tabancayla vurdu.

10.05.2017 - 23:34
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bozyaka Mahallesi 3099 Sokak'ta meydana gelen olayda, sokakta karşılaşan Abdullah K. ile yengesi Safiye K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belindeki tabancayı çeken Abdullah K., Safiye K.'ya ateş etti. Yaralanan Safiye K. kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Safiye K., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis tarafından olay yerinde gözaltına alınan Abdullah K., götürüldüğü emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini söyledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de öğrencisinin başını zorla açan öğretmen kovuldu

ABD'de öğrencisinin başını zorla açan öğretmen kovuldu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM