Yengesini sokak ortasında öldürdü

Bozyaka Mahallesi 3099 Sokak'ta meydana gelen olayda, sokakta karşılaşan Abdullah K. ile yengesi Safiye K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belindeki tabancayı çeken Abdullah K., Safiye K.'ya ateş etti. Yaralanan Safiye K. kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Safiye K., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis tarafından olay yerinde gözaltına alınan Abdullah K., götürüldüğü emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini söyledi.